الكاظمي يؤكد عدم الحاجة للقوات القتالية الأمريكية ويوضح إجراءات حماية البعثات

2021/07/18 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عدم الحاجة للقوات القتالية الأمريكية، موضحا إجراءات حماية البعثات.

وقال الكاظمي، في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم): " لا حاجة للقوات القتالية الأميركية".

وأضاف، أن "جماعات اللا دولة تستهدف البعثات، وتريد تحويل العراق إلى ساحة صراع".

ولفت الكاظمي، إلى "اتخاذ خطوات مهمة لحماية البعثات وسنحمي جميع المؤسسات".

وبخصوص زيارته لواشنطن، قال الكاظمي، إن " زيارتي إلى واشنطن لتنظيم العلاقات العراقية الأمريكية وانسحاب القوات القتالية".

وبين، أن "الحشد الشعبي مؤسسة مهمة عملت بقوة ضد داعش".

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