فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء يقيم ورشة تعريفية بقانون الانتخابات

2021/07/18 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ اقام فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء بالتعاون مع منظمة بنت الرافدين ورشة تعريفية بقانون الانتخابات الجديد.وبين المحاضر في الورشة اياد المطيري الفرق بين القانون القديم والقانون الجديد، فضلا عن اهمية الحث على المشاركة في الانتخابات، ودور وسائل الإعلام في هذا الاتجاه.من جانبه اوضح رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء حسين الشمري:" ان اهمية هذه الورشة تأتي من جانبين ، الأول معرفة الصحفي بقانون الانتخابات تجعله اكثر اقناعا في الحث على المشاركة والإجابة عن اسئلة الجمهور الذي هو في تماس مباشر معهم، وفي الجانب الآخر تجعله مراقبا جيدا لسير العملية الانتخابية ورصد الخروقات المتعلقة بالقانون، وبالتالي فهي تزيد من قدرته التحليلية للحركة السياسية في البلد".وشارك في الورشة التي أقيمت على حدائق فرع النقابة في كربلاء اكثر من عشرين مؤسسة اعلامية./ انتهى

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