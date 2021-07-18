2021/07/18 | 23:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اقدمت القوات الامنية على رفع الكتل الكونكريتية واعادة فتح جسر الجمهورية وساحة التحرير امام حركة العجلات بعد انتهاء التظاهرة الاحتجاجيـة في ساحة التحرير التي جرت مساء اليوم الاحد ، دعمـا لحملة " انهاء الافلات من العقاب "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة العجلات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة فتح ساحة التحرير وجسر الجمهورية امام حركة العجلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).