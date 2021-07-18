الكاظمي: الفساد هو السبب الرئيسي لحوادث المستشفيات في العراق

2021/07/18 | 23:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن الفساد هو السبب الرئيسي في الحوادث التي شهدتها المستشفيات، وكذلك المحسوبية، والموظفون الذين يتم تعيينهم في مواقع حساسة بقوة الأحزاب السياسية هم أيضاً السبب في هذه المشكلة.جاء ذلك خلال …

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