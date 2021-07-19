النكبة بين تجريف الذاكرة وذكريات الألوان (الدراسة كاملة) - زاهر بولس

2021/07/19 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس * لعبة الكتابة مسؤوليّة قد يطول أمدها أو يقصر، وواجبك التعامل معها على أنّها ستطول * هنالك الحقيقة، ولها انعكاس سرديّ واحد، وتحوم حولها عدّة سرديّات، مثل أسماك القرش، لتنهش منها *الربيعي: أن الاستيلاء على الأرض لن يكون ممكنًا إلا بتجريف ذاكرتها * ومع كلّ ارتقاء بأدوات التعبير ترتقي أدوات التزوير، وأدوات الرقابة لحفظ التزوير *مقدّمة: إن هذه الدراسة محاولة لسبر غور دوافع الكتابة عن النكبة بع ......





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