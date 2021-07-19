الهجوم علي الحزب الشيوعي مقدمة لمصادرة الديمقراطية (6) - تاج السر عثمان

2021/07/19 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 بعد هزيمة انقسام الخاتم عدلان ووراق، استمرت المناقشة لفترة (14) عاما جنبا الي جنب مع نضال الحزب ضد نظام الجبهة الاسلامية وتكوين أوسع تحالف لاسقاطه وقيام البديل الديمقراطي.



رغم الانقسام الذي نظمته مجموعة الخاتم والضرر الذي الحقه بالحزب والذي قدم خدمة لا تقدر بثمن للنظام الفاشي الدموي في اضعاف الحزب ونضاله ضده والذي قمع الشيوعيين بشراسة سجنا وتشريدا وتعذيبا وحشيا ، وتكوينها لحركة (ح ......





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