زينت لوحاته قصور صدام وشوارع بغداد.. رسام عراقي يواصل ابداعه في تركيا

2021/07/19 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال يمارس الرسام العراقي، عبدالرحمن محمد، الذي قام بالرسم على جدران قصر صدام حسين ورسم صور الأخير في مناطق محددة ببغداد، هوايته في تركيا، الذي انتقل للعيش فيها مع اسرته خلال فترة الصراع الداخلي.

وأوضح محمد للأناضول، إنه انتقل مع أسرته قبل 5 سنوات للعيش في مدينة سامسون وحول إحدى غرف منزله إلى ورشة لرسم لوحاته الزيتية، مضيفا أنه يواصل الرسم منذ 36 عاما، وأن الرسم يعتبر هواية له.

وذكر محمد الذي يبلغ 53 عاما: "عندما كنت في فترة الشباب ببغداد لاقت لوحاتي إعجاب الكثيرين، وعلى إثرها تم دعوتي إلى قصر صدام حسين، وقمت بالرسم على جدران القصر، وبعدها رسمت صور صدام في مناطق محددة بالمدينة".

وتابع، أنه ما زال رساما معروفا في العراق، وأن العديد من العراقيين يرسلون له صورهم الشخصية ويرسمها على اللوحات الزيتية.

ولفت إلى انه فقد عددا من أقربائه في العراق، وعلى إثرها انتقل مع أسرته إلى تركيا، وأنه سعيد في العيش فيها، ويشعر بأنها بلده.

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