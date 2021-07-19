لا خيار َثالثاً بعد الإفلات من العقاب

2021/07/19 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬صار‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة،‭ ‬ثقافة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها،‭ ‬تحملها‭ ‬رؤوس‭ ‬زعامات‭ ‬سياسية‭ ‬وجماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬تسعى‭ ‬للنفوذ‭ ‬والاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬وتجسيد‭ ‬دور‭ ‬اسداء‭ ‬الخدمات‭ ‬للخارج‭. ‬ اقتل‭ ‬يا‭ ‬فلان‭ ‬يا‭ ‬عنوان،‭ ‬والحزب‭ ‬او‭ ‬التنظيم‭ ‬المسلح‭ ‬أو‭ ‬السياسي‭ ‬الشهير‭ ‬وراءك‭.‬اجمع‭ ‬الأموالَ‭ ‬لصالح‭ ‬الجيوب‭ ‬خارج‭ ‬خزانة‭ ‬الدولة‭ ‬ولا‭ ‬تهتم‭ ‬لسخط‭ ‬أو‭ […]

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