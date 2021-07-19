حريق في قيصرية حنش بشارع المتنبي (صور)

2021/07/19 | 00:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشب حريق في قيصرية "حنش" بشارع المتنبى، بالعاصمة بغداد، مما أدى إلى احتراق الكتب التي كانت بداخلها.

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