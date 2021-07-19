2021/07/19 | 00:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار المتابعات اليومية لاليات تجهيز المفردات الغذائية.. وزير التجارة يتفقد في جولة مسائية مطحنة التاجي الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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