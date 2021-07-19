كوسوفو تعيد 11 من مواطنيها من مناطق الصراع في سوريا

2021/07/19 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير داخلية كوسوفو، يوم الأحد، أنه تمت إعادة 11 من مواطني البلاد من سوريا.

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