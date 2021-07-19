مجلس الخدمة: لم نعلن عن أي درجة وظيفية والتقديم عن طريق البرنامج الإلكتروني

2021/07/19 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد مجلس الخدمة الاتحادي، عدم اعلانه أي درجة وظيفية ، فيما حذر من التعامل مع ضعاف النفوس الذين يبتزون المواطنين.وقال الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "يحذر المواطنين من التعامل مع ضعاف النفوس الذين يبتزون المواطنين واخذ المستمسكات والوثائق الرسمية من اجل تسليمها الى المجلس لغرض تعيينهم"، داعيا الى "الحذر من هؤلاء وابلاغ الجهات الامنية عنهم لغرض محاسبتهم قانونيا" .واضاف، ان "مجلس الخدمة لم يعلن عن اي درجة وظيفية وفي حال اعلانه سيكون التقديم عن طريق البرنامج الالكتروني وليس التقديم الورقي اليدوي" .

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