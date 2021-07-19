2021/07/19 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، بشأن الإعلان عن درجات وظيفية، فيما حذر من التعامل مع ضعاف النفوس.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، وسام اللهيبي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحذر المواطنين من التعامل مع ضعاف النفوس الذين يبتزون المواطنين واخذ المستمسكات المطلوبة والوثائق الرسمية من اجل تسليمها الى المجلس لغرض تعيينهم".

ودعا اللهيبي، المواطنين الى "الحذر من هؤلاء وابلاغ الجهات الامنية عنهم لغرض محاسبتهم قانونيا".

واكد، ان "مجلس الخدمة لم يعلن عن اي درجة وظيفية وفي حال اعلانه فسيكون التقديم عن طريق البرنامج الالكتروني وليس التقديم الورقي اليدوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمة الاتحادي يوضح بشأن إعلان عن درجات وظيفية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمة الاتحادي يوضح بشأن إعلان عن درجات وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).