انتخاب مرشّح مناهض للطبقة السياسية نقيبا للمهندسين في لبنان

2021/07/19 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتُخب، الأحد، مرشّح مناهض للطبقة السياسية نقيبا للمهندسين في بيروت، في استحقاق حقق فيه، عارف ياسين، فوزا ساحقا رحّب به كثر على وسائل التواصل الاجتماعي واصفين إياه بأنه نكسة لطبقة حاكمة ينبذها الشارع وتتعرّض لضغوط دولية.

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