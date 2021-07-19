ريال مدريد وميلان يتفقان بشأن دياز

2021/07/19 | 01:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير صحفي إيطالي، أن ميلان أتم اتفاقه مع ريال مدريد بشأن ضم مهاجم الميرنجي الإسباني إبراهيم دياز.ولعب دياز بقميص ميلان الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وخاض 39 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان اتفق مع ريال مدريد على ضم دياز لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، إضافة لخيار إعادة الشراء أيضًا من قبل النادي الإسباني.وأضاف التقرير، أنه يحق لميلان تفعيل خيار شراء دياز مقابل 22 مليون يورو، في حين إذا أراد ريال مدريد إعادة شرائه فعليه دفع 27 مليون يورو.وأوضح التقرير، أن دياز عاد اليوم إلى مقر كاسا ميلان ووقع على العقود، ولكن كما هو الحال مع أوليفييه جيرو، ربما لن يصدر النادي إعلانًا رسميًا حتى يوم الاثنين.جدير بالذكر، أن دياز انتقل لريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 19 مليون يورو.

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