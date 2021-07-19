رئيس وزراء العراق: تعرضت لـ 3 محاولات اغتيال.. وأنا لست خائفاً

2021/07/19 | 01:13 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه تعرض لـ 3 محاولات اغتيال.

وقال في مقابلة خاصة مع "العربية/الحدث"، "أنا لست قلقا أو خائفا".

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كما أوضح أن ظروف قبوله للمنصب جاءت نتيجة انهيار شامل، وقال "لو لم أقبل المنصب لشهدنا حربا أهلية نتيجة الانهيار آنذاك".

وقال "سنعمل بكل جد لإجراء الانتخابات في موعدها"، مبيناً "واهم من يعتقد أنني أسعى لتأجيل الانتخابات للذهاب لحكومة طوارئ".

كما تابع "سنحمي الانتخابات وأدعو الناشطين للمشاركة بقوة وتحفيز الناس".

وأكد الكاظمي أنه تحقق مطلب العراقيين بمراقبين دوليين للانتخابات، مشيرا إلى دعم مفوضية الانتخابات بموازنة خاصة.



وقال "سندعو لاجتماع للقوى السياسية لإعلان مبادئ المنافسة الشريفة".

وتابع " عدم مشاركتي في الانتخابات رسالة بحيادية حكومتي".

إلى ذلك، أوضح أنه عند تسلمه الحكومة وجد الطائفية متوغلة بالجيش والقوى الأمنية، وقال إن المؤسسة العسكرية تحتاج لهوية وطنية عراقية بعيدا عن المذهبية.

كما قال إنه اختار سياسة الصمت لا الصدام، وتابع " تم تضخيم التجاوزات من المؤمنين باللادولة".

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