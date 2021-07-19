صور من سويسرا: مسيرة الإفلات من العقاب أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف

2021/07/19 | 01:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ضمن فعاليات مسيرة "الإفلات من العقاب" التي نظمها ناشطون عراقيون مغتربون، وآخرون في الداخل، وصلت مجموعة من النشطاء العراقيين في سويسرا إلى باحة مبنى منظمة الأمم المتحدة في العاصمة جنييف.

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وانطلقت في بروكسل ببلجيكا مسيرات "إنهاء الإفلات من العقاب".

وفي ولاية كاليفورنيا الأميركية أظهرت صور تحضيرات الجالية العراقية لمسيرة "إنهاء الإفلات من العقاب".

وأظهرت مشاهد مصورة من محافظة كربلاء مشاركة واسعة في مسيرة احتجاجية ضمن حملة "انهاء الإفلات من العقاب".

وضمن مبادرة، لافتة، شارك ناشط من كوبا، ضمن مسيرات إنهاء الإفلات من العقاب، في واشنطن.





وتحدث الناشط الكوبي، عن دعمه وتضامنه مع العراق، ومسانده الاحتجاجات، فيما طالب بضرورة توقف إفلات المجرمين من الحساب.

مشاهد من المسيرة في ولاية واشنطن الاميركية:

تحضيرات كندا:

وشدد المتظاهرون ضمن مسيرات إنهاء الإفلات من العقاب على ضرورة، القبض على قتلة المتظاهرين، وإنهاء سياسية إفلات المتورطين بالدماء من العقاب، وذلك خلال البيان الختامي الذي ألقي في ساحة التحرير.





وأظهرت مشاهد مصورة من ساحة الفردوس في بغداد تظاهرة حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" لانطلاق المسيرة.

وانضمنت محافظة الديوانية الى المدن المشاركة في حملة "إنهاء الإفلات من العقاب" في العراق.

وانطلقت المسيرات الخاصة بحملة ’إنهاء الإفلات من العقاب في العراق’ بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد، بمشاركة كبيرة.

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