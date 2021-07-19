ذكرى ميلاد مانديلا.. دعوات لإحياء إرثه وتحذيرات من تبعات كورونا

2021/07/19 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال أحد المتعصبين للعرق الأبيض كريس هاني، زعيم جنوب أفريقيا الأسود المحبوب، في العاشر من أبريل 1993، في وقت كانت البلاد فيه على "حافة الكارثة" مع تصاعد الحرب الأهلية التي مزقت المجتمع.

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