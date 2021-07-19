تركيا تنتقد قرارا أوروبيا حول منع الرموز الدينية في أماكن العمل

2021/07/19 | 01:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، بقرار محكمة في الاتحاد الأوروبي يسمح لأصحاب العمل بحظر ارتداء الموظفين الرموز الدينية.

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