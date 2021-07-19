نشوب حريق في قاعدة الامام علي الجوية بذي قار

2021/07/19 | 02:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعأندلع حريق كبير في قاعدة الامام علي الجوية بمحافظة ذي قار.وقالت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان حريقا اندلع في قاعدة الامام علي الجوية بمحافظة ذي قار، مبينة ان الحريق نشب في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة.واضافت، ان سيارات الدفاع المدني وصلت الى القاعدة لاخماد الحريق.

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