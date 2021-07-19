اندلاع حريق في قاعدة الامام علي الجوية بذي قار

2021/07/19 | 02:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع - زهراء صباحأفادت مراسلة وكالة الانباء العراقية باندلاع حريق في قاعدة الامام علي الجوية بمحافظة ذي قار.وأضافت مراسلة(واع)، اليوم الاثنين، ان"حريقا اندلع في قاعدة الامام علي الجوية بمحافظة ذي قار"، مبينة ان" الحريق نشب في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة.وتابعت، ان"سيارات الدفاع المدني وصلت الى القاعدة لاخماد

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