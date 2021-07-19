اجتماع بين الحكومة الأفغانية وطالبان.. والمعارك الطاحنة مستمرة

2021/07/19 | 03:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت جولة المحادثات الأخيرة بين الحكومة الأفغانيّة وحركة طالبان في الدوحة دون تحقيق تقدّم ملموس، رغم إعلان زعيم المتمرّدين أنّه "يؤيّد بشدّة" حلاً سياسيّاً للنزاع.

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