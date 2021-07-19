2021/07/19 | 03:29 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقوة 4.9.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا وشعر بها عدد من المناطق في دول مجاورة (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/19 | 03:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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