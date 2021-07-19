إنكلترا ترفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19

2021/07/19 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت إنكلترا تقريباً كلّ القيود الصحّية المرتبطة بكوفيد-19 في يوم الاثنين الذي أُطلِقت عليه تسمية "يوم الحرّية"، وذلك على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات الذي يثير قلق كثير من العلماء والمسؤولين السياسيين.

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