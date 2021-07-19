بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة الدنماركي المسؤول عن رسوم النبي محمد

2021/07/19 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرسام الدنماركي، كورت ويسترغارد، الذي اشتهر برسم صور كاريكاتورية للنبي محمد، عن عمر ناهز 86 عاما ، حسبما أفادت عائلته لوسائل إعلام دنماركية، الأحد.

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