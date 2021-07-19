"عودة مخيفة للقمع السوفيتي".. كيف تلاحق روسيا "شهود يهوه"؟

2021/07/19 | 04:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شقة مهندمة في إحدى ضواحي موسكو، جلست مجموعة صغيرة من الناس في حلقة دائرية حول طاولة في ديسمبر 2019.وجانبا كانت هناك أواني من الحلوى وأباريق الشاي.

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