ما وراء المطالبات بتوظيف

2021/07/19 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أنصار الهوية العربية لتشاد يرون أن اللغة العربية تجسد الهوية التشادية وأنها أكثر من مجرد وسيلة تواصل وينظرون إلى الفرانكفون كخونة و"أذناب" للمستعمر الفرنسي ويتعاملون بتعال وبعنصرية مع لغات القبائل المحلية ومع العاميّة التشادية أيضا.."

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