مع انقطاع الكهرباء في إيران.. ساعة

2021/07/19 | 06:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب انقطاع التيار الكهربائي، الأسبوع الماضي، في إيران إلى توقف ساعة شيدتها السلطات منذ سلطات تعمل على العد التنازلي بالأيام لنهاية إسرائيل في ساحة رئيسية في طهران، بحسب موقع "ذا ناشيونال إنترست"، الأحد.

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