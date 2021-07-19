الامازيغ في صراع نظامي المغرب والجزائر - صلاح بدرالدين

2021/07/19 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين الكثير من أنظمة المشرق ، والشرق الأوسط عموما ، تعجز او لاترغب بحكم طبيعتها الدكتاتورية والشوفينية ، في إيجاد الحلول لقضايا القوميات المضطهدة المحرومة ، حتى تستخدمها ذريعة لاثارة الفتنة على أسس عنصرية ، ومن ثم الإبقاء على الاحكام العرفية ، على حساب الحريات العامة ، والتطور الديموقراطي ، وتثبيت حكم العسكر والمخابرات ، تحت حجة الدفاع عن الامن القومي المهدد ، والحفاظ على وحدة البلاد من الانفصاليين !! ......





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