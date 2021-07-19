منها 120 كيلو من أسلاك الذهب.. ما قد لا تعلمه عن كسوة الكعبة

2021/07/19 | 07:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، الاثنين، الشروع باستبدال كسوة الكعبة كما جرت عليه العادة سنويا.

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