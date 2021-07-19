ساكن القبر 1 - هيثم بن محمد شطورو

2021/07/19 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو ما أسرني في الأمر هو كسر المسلمة أو البديهة المنطقية بلغة الفلسفة.



إلى حد لحظة توقـفها كنت اعتبرها فتاة ذات جمال عادي.



حين التـقـيتها وجدتها فتاة ذات قوام ممشوق و جسد مثير للحواس بخطوطه الأنثوية اللذيذة.



تلك الانحناءات على مستوى الصدر النافر و الخصر الضيق و المؤخرة الهلالية الشكل المتـناسبة تماما مع سمك قـوامها و ساقيها الممتـدتـان كأعمدة من لـذة صارخة توقد اشد الحواس فتورا.



كأنـك تـشتم أكثر من ال ......





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