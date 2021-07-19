غادة السمّان : من الرائدات - مريم نجمه

2021/07/19 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه غادة السمان ابنة دمشق , مدينة العلم والرقي إبنة بلادي مواطنة بيروتية للعظم , مُجنّدة للبحث وثراء الأدب من معين مدينة الكتاب والنشر والإعلام والطباعة والحرية ..



تاج الثقافة والإبداع .



أديبة وناشرة وروائية لامعة وإن غابت عن الإعلام ووسائل التواصل فهي نار على علم .



نفتخر ونعتز بأديباتنا وأدبائنا أينما كانوا تحت مجهر الأضواء أم بعيداً عن الأضواء والإعلام , في داخل الأوطان أم خارجها

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