تحمل أغنى رجل في العالم.. تفاصيل أول رحلة فضائية لصاروخ

2021/07/19 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد جيف بيزوس، أغنى رجل على هذا الكوكب، لرحلة صاروخية مدتها 11 دقيقة تبلغ 2300 ميل في الساعة إلى حافة الفضاء، الثلاثاء.

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