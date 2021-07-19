بعد قصف النظام..

2021/07/19 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" إن ما لا يقل عن 13 طفلاً قُتلوا في موجة من العنف في شمال غرب سوريا ، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

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