أمير قطر يهاتف الملك سلمان وولي عهد السعودية للتهنئة بعيد الأضحى

2021/07/19 | 08:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى أمير قطر، الشيخ تمام بن حمد آل ثاني، الأحد، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى.

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