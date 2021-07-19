محكمة يابانية تحكم بالسجن عامين على متهمين بتهريب كارلوس غصن

2021/07/19 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في طوكيو الاثنين، بسجن أميركيَين أحدهما لعامين والآخر لعام وثمانية أشهر، على خلفية مساعدة الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن على الفرار من اليابان أواخر العام 2019.

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