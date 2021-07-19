تسرب نفطي كبير اثر غرق سفينة قبالة سواحل عدن

2021/07/19 | 08:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ افادت وسائل اعلام يمنية، بغرق سفينة محملة بمادة "الديزل"، قبالة سواحل منطقة البريقة، غربي محافظة عدن، ما ادى الى تسرب حمولتها وتلوث مناطق واسعة من سواحل المحافظة.ولفت موقع "العين الاخبارية" الى ان "السفينة متهالكة، وتعود ملكيتها لشركة "عبر البحار" التابعة لرجل اعمال يمني يدعى احمد العيسى".وأشار الموقع إلى أن غرق السفينة تسبب بتلوث كبير في شواطئ منطقة البريقة قبل أن تمتد بقع الزيت إلى منطقة الحسوة على بعد بضعة كيلومترات شرقا.ووجه وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، مذكرتين رسميتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية بالعمل بصورة مشتركة للنزول إلى موقع غرق السفينة، وتقييم الأضرار ، واتخاذ ما يلزم، وإخراج السفينة المنكوبة لتجنب ما قد تسببه من إيقاف واعاقة لحركة السفن الى ارصفة الموانئ./انتهى9

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