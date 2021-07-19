سفير العراق في لندن يبحث مع الامين العام للبنك الاوروبي للاعمار والتنمية انضمام العراق للبنك

2021/07/19 | 08:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى سفير العراق لدى لندن محمد جعفر الصدر ، عبر التطبيق الافتراضي، الامين العام للبنك الاوروبي للاعمار والتنمية انزو كوتريوشي.واثنى السفير ، بحسب بيان لوزارة الخارجية ، على جهود انزو وفريقه لدعمهم طلب العراق الحصول على عضوية البنك وفرصة المشاركة في اجتماعات مجلس المفوضين خلال المؤتمر السنوي للبنك الذي عقد خلال العام الجاري.كما رحب السفير بكاوزهيكو كوجوشي الامين العام الجديد للبنك الاوروبي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله.و اكد السفير حرص العراق على اكمال اجراءات الانضمام والاستفادة من خبرات البنك، لما يمثله العراق من بيئة خصبة للاستثمار ، مشدداً على اهمية ان يكون للعراق دور فاعل في قرارات البنك مستقبلاً./انتهى9

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