خارجية إيران: مستعدون لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا

2021/07/19 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن استعداد بلاده لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا، في إطار الاتفاق الانساني مع الجانبين لإطلاق سراح 10 سجناء من جميع الاطراف.

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