ما أُنفق على (الجهاد) - حسن مدن

2021/07/19 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن نضع مفردة «الجهاد» بين مزدوجين، لأنها باتت، ويا للمفارقة، من أكثر المفردات ابتذالاً وبعثاً على الخوف وقشعريرة الأبدان، لشدة ما اقترنت بممارسات وحشية وهمجية، أبعد ما تكون عن روح الجهاد في صحيحه، من حيث هو ذود عن أوطان يحتلها مستعمرون، ومن حيث هو تبشير بقيم نبيلة وأفكار تهذّب النفس الإنسانية وترتقي بها إلى مدارج الحضارة.لن نذهب بعيداً في عمق التاريخ الإسلامي لنتحدث عن مضمون الجهاد ومغازيه، ونترك ......





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