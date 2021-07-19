تونس في ذكرى مجزرة بنزرت - الطاهر المعز

2021/07/19 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز تونس من بنزرت 1961 إلى القيروان 2021 هوامش من أخبار تونس في الذّكرى السّتّين لمجزرة بنزرت ظُرُوف الإستقلال المنقوص:تفاوضت الحكومة الفرنسية التي كان يقودها الحزب الإشتراكي (الفرع الفرنسي للأممية الثانية) مع الأجنحة اليمينية في حركات التحرر الوطني بتونس والمغرب، بداية من 1954، لتمنحها، سنة 1956، استقلالا شكليًّا، منقوصًا، من أجل عزل المقاومة المُسلحة (جبهة التحرير الوطني) في الجزائر، ......





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