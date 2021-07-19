عباس: مكانة العراق الجيوسياسية تجعل امريكا تتمسك به

2021/07/19 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى الخبير الامني السوري، اللواء المتقاعد محمد عباس، اليوم الاثنين، ان تمسك الولايات المتحدة بالعراق يعود لسبب مكانته الجيوسياسية في المنطقة، مبينا ان امريكا تعتقد جازمة بوجوب السيطرة على العراق وسورية.وقال عباس في حديث لبرنامج “حصاد الايام” ان “امريكا عندما تقصف الحشد الشعبي في أي مكان فهي تريد ضمان مواقع لعصابات داعش […]

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