اعتقال ارهابيين اثنين وضبط 19 لغماً مضاداً للدروع في بغداد

2021/07/19 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعتقلت قوات قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد إرهابيين اثنين و ضبطت 19 لغماً مضاداً للدروع .وذكر بيان للقيادة :" ان الارهابيين من سكنة محافظة الانبار ويقيمان في بغداد وصادرة بحقهما اوامر قبض وتحر من محكمة استئناف الانبار الاتحادية، وتم القبض عليهما على وفق معلومات استخبارية دقيقة ".واضاف البيان :" ان الجهد الهندسي لقيادة عمليات بغداد و قوة من الشرطة الاتحادية ضبطا (19) لغما مضادا للدروع كانت مخبأة تحت الارض في جانب الكرخ، تم رفعها دون حادث"./انتهى9

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