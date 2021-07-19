اليوم.. القوة الجوية بمواجهة الزوراء في نهائي كأس العراق بحضور جماهيري

2021/07/19 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يواجه فريق القوة الجوية فريق الزوراء في نهائي كأس العراق لكرة القدم ، في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي.وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم حضور 10 آلاف من الجماهير الى الملعب ./انتهى9

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