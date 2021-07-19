البصرة: اعتقال شخصين يحملان قنبلة يدوية داخل مستشفى الصدر!

2021/07/19 | 09:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على شخصين يحملان قنبلة يدوية داخل مستشفى الصدر في محافظة البصرة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تموز 2021)، إن " مفارز حماية المنشآت في مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة البصرة تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين وضبطت بحوزتهما رمانة هجومية خلال محاولتهما دخول المستشفى".

وأضافت ان "المتهمين افادا بحمل الرمانة اليدوية كونهما مطلوبين عشائريا".

وبحسب البيان "تم توقيفهما وفق احكام المادة ٢٤ من قانون الاسلحة".

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