اليأس يسيطر على الايزيديين

2021/07/19 | 09:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أظهر تقرير خاص لموقع “Pbs”أن الكثير من الإيزيديين يشعرون باليأس من إعادة إعمار ما دمرته الحرب من بنية تحتية والمنازل والمرافق العامة بعد مرور نحو 7 أعوام على نزوحهم.وتحدث ايزيديون للموقع عن عدة اوجه لمعاناتهم الراهنة، اذ يقول، شكور محلم، ضابط ايزيدي في الجيش العراقي، إن ما يحدث بشأن إهمال …

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