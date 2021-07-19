بفارق 100 دينار.. تغيير طفيف بسعر صرف الدولار في السوق المحلية

2021/07/19 | 10:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.سعر بيع الدولار 148,300 دينار لكل 100 دولار، فيما كان يوم أمس (147,200 لكل 100 دولار) سعر شراء الدولار 147,200 دينار لكل 100 دولار، فيما كان يوم أمس (147,100 لكل 100 دولار) […]

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