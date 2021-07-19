الصحة تحذر من حدوث كارثة بعد زيادة نسبة الاصابات بكورونا

2021/07/19 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، من مخاطر حدوث كارثة انسانية بسبب ارتفاع نسبة الوفيات والإصابات بفايروس كورونا.

وقال الدكتور آسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: مع الاسف ان نسبة الاصابات بفايروس كورونا خلال الايام الماضية شهدت ارتفاعاً كبيرا مقارنة مع الاسابيع الماضية.

واضاف: ان الاحصائيات خطيرة ونتوقع آلاف الاصابات اليومية في المستقبل، ما نلاحظه وجود اهمال كبير للاجراءات الوقائية من قبل المواطنين وفي الاماكن العامة اذا لم نقلل الاختلاط فالكارثة قادمة لامحالة.

وقال: نحن لسنا بعيدين عن مخاطر الاصابات مثل دول الجوار التي تعاني من ازدياد نسبة الاصابات بفايروس كورونا، مجلس وزارة الصحة اجتمع وقدم توصياته الخاصة بالاوضاع الراهنة والاجراءات الواجب اتباعها خلال الايام المقبلة الى الجهات ذات العلاقة.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية كارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة لحماية انفسهم وعوائلهم من مخاطر الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia ترجمة

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