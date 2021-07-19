الكاظمي يعلن انجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي

2021/07/19 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عن إنجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، وفيما اعتبر أن القضاء سيقول كلمته الفاصلة بقضية مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، كشف عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال.وقال الكاظمي في مقابلة بثتها … Readmore

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