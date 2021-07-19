لجنة برلمانية توجه تحذيراً بسبب ارتفاع الدولار: 5 أزمات قد تضرب العراق

2021/07/19 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصوجهت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الإثنين، تحذيرا بسبب ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي.وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الاقتصادي في العراق شبه متوقف في ظل عدم وجود صناعة وزراعة"، مشيرة الى ان "تداعيات ذلك تعني زيادة في البطالة يقابلها زيادة في عدد السكان وبالتالي ارتفاع في معدلات الفقر".واضافت شاكر، ان "رفع سعر صرف الدولار قاد لارتفاع في اسعار المواد الغذائية والخدمات وبالتالي الفقر"، لافتة الى ان "معدلات الفقر تقود الى 5 أزمات هي ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات والجريمة والانحراف الاخلاقي بالإضافة الى التطرف والطلاق والتسرب من المدارس ".ولفتت الى انه "لايمكن تحقيق استقرار حقيقي في مجتمع نسبة الفقر مرتفعة فيه والبطالة تقتل امال الملايين من الشباب الخريجين الذين يحلمون شهاداتهم دون اي فرصة عمل ممكنة".وتابعت، ان "الفقر والازمات التي يسهمان في ضرب البنية اجتماعية العراقية وتؤثر على تماسك الاسرة خاصة وان معدلات الطلاق بلغت مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة"، مؤكدة "ضرورة الانتباه لخطورة الفقر والبطالة وتأثيرهما على مستقبل شعب يعاني من تداعيات الخطط الاقتصادية التي لاتعالج الازمات بل تزيدها تفاقما".

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